Y es que, en un video, que se dio a conocer en TikTok y que fue grabado por la argentina, se ve a Cazzu muy cariñosa y cercana con un sujeto que oculta su identidad y que claramente no es Nodal. Por si fuera poco, en el clip se escucha como Cazzu le dice al hombre “te amo”, lo cual significaría que Christian le tiene sin importancia.

¿Qué estará pensando Nodal de su novia? Pues parece que a la argentina no le fue suficiente con todo el escandalo que se formó. La rapera, se adentró en el ojo del huracán al estar mostrándose con tanta libertad y muy cariñosa con otras personas cuándo mantiene una relación con el cantante de regional mexicano.

Cazzu besa a otra mujer

Un nuevo escándalo tiene en la mira a Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y a la relación que mantiene con Christian Nodal. Ahora la rapera argentina fue captada dándole un tremendo beso a una mujer y los comentarios sobre su noviazgo con el intérprete de regional mexicano no se hacen esperar.

Los fanáticos de ambos no saben si solo se trató de un ‘beso de amigas’ o si la argentina no está contenta con su relación con el cantante mexicano. Ya se han especulado muchas cosas respecto a la ‘moral’ de la rapera, pues aparentemente no respeta su noviazgo. ARCHIVADO DE: Cazzu besando a mujer