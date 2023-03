Es momento de informarse más acerca del embarazo

La mayoría de las personas buscan literatura antes, pero también es importante buscar después del embarazo

Te damos un par de opciones que podrían interesarte

Cuando descubrí que estaba embarazada, comencé a buscar libros interesantes e informativos sobre el embarazo. Fue abrumador… Había cientos de libros para elegir y comenzaron mis temores acerca de ser una buena madre: ¿Estoy eligiendo los libros adecuados para prepararme para esto? ¿Me estoy perdiendo de una lectura obligada que todas las otras mamás conocen?

Entonces mi marido me recordó que las madres han tenido niños felices y saludables durante miles y miles de años antes de que los libros ni siquiera fueron inventados. Así que cuando la presión se desvaneció, utilicé mi instinto maternal y leí los libros que elegí por instinto. Tanto si estás tratando de concebir como si has descubierto recientemente que estás embarazada, el viaje es largo. Encontré que leer libros como estos no sólo hace que las semanas pasen más rápido, sino que te hace sentir más preparada para ese inminente paquete de alegría. De todos los títulos que leí, estos son mis cinco favoritos, grandes libros para leer antes y durante el embarazo.

5. The Happiest Baby On The Block (El bebé más feliz de la manzana) • Harvey Karp M.D.

Compré este libro después de que mi amiga Tia, quien tiene un niño de dos años, me lo recomendara. Me dijo que fue un salvavidas cuando su hijo era un recién nacido y no dejaba de llorar. El libro ayuda a los padres a aprender cómo volver a crear el entorno del bebé en el útero para calmarlo y frenar horas de llanto.

Sus principales principios incluyen calmar a tu bebé usando las cinco “S” (en inglés): pañales, de costado el estómago, silencio, balanceo y chupar.