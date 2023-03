“Una de las cosas que más me hacía sufrir allá dentro era el pensar en perder a mi mujer y me dijo la doctora ‘¿Por qué Juan?’ y le dije ‘porque ya perdí a una de las mujeres que más amo en mi vida‘, duele mucho. Me dijo la doctora que se convirtió en obsesión compulsiva”,

“Resulta ser que la gente está diciendo que si era tan importante lo tuyo, que si era tan importante lo tuyo y que porque no te has operado, que todo fue mentira”, relató Juan Rivera mientras explicaba porque el cambio tan drástico en cuanto a irse a Miami y salir del reality show de Telemundo. Archivado como: Juan Rivera recibe duras críticas por hablar de Dios

“Deberías acercarte a Dios de forma más personal…en la Biblia dice que para llegar a Dios, no se le llega demostrándole a miles de personas, se hace en privado de manera más personal. Tú eres pura apariencia”, indicó un usuario. Juan estalló y decidió responder: Discúlpeme pero está equivocada, sí se fija cuanta gente me está criticando por hablar de la palabra de Dios, yo lo hago abiertamente porque estoy agradecido con él. Mientras pueda ¡Lo gritaré a los cuatro vientos!”, dijo el productor musical.

Juan Rivera recibe duras críticas por hablar de Dios: El integrante de la dinastía Rivera se defiende siempre que puede

Como si no fuera poco, durante el live también estuvo respondiendo a algunos comentarios de las personas que lo atacaban, sin embargo, no es ninguna novedad que Juan se defienda siempre de los señalamientos de las otras personas, e intente hablar siempre con su verdad. “¿Pues no que ya no le ibas a poner atención a los malos comentarios y que ya venias humilde de la casa de los famosos?”, Juan contestó: ¿Y en qué momento ofendí a alguien?”.

La última vez que se le vio a Juan en el reality show, estaba acompañado de su esposa Brenda, quien hizo la siguiente revelación: “Mi victoria, es poder decir que, si yo no lucho, a lado de él, yo no hubiese conocido al Juan Rivera que tenemos ahorita sentados en frente de nosotros”, dijo completamente conmocionada (CLICK AQUÍ PARA VER EL LIVE DE JUAN RIVERA) Archivado como: Juan Rivera recibe duras críticas por hablar de Dios