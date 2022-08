Usman parecía estar a segundos de una victoria consecutiva número 16, que habría empatado un récord histórico de UFC, antes de que Edwards obtuviera el impresionante final justo a tiempo. Dio el golpe de gracia con 56 segundos restantes en la pelea, indicó The Associated Press. En un movimiento magistral, Edwards obtuvo el tan soñado título de campeón.

“Esa patada cruzada aterrizó perfectamente”, dijo Edwards e informó The Associated Press. La sorpresa de los fanáticos fue ensordecedora, debido a que el deportista consiguió uno de sus sueños y habló de la felicidad que le produjo convertirse en el nuevo campeón de peso welter. La brutal patada, se ha difundido en redes sociales donde celebran el triunfo del deportista.

Leon Edwards UFC: ¡Una gran pelea!

Usman (20-2) estuvo a la altura de su reputación como el peleador libra por libra número uno del mundo durante gran parte de la pelea. El nigeriano resistió un derribo tardío en el primer asalto y cambió las tornas con un derribo tardío en el segundo asalto. Usman controló la posición durante la tercera ronda, obtuvo dos derribos más y lideró 39-37 en las tarjetas de puntuación de los jueces después de cuatro rondas. Parecía en camino a una victoria por decisión unánime antes de que Edwards se recuperara en la ronda final, informó AP.

Edwards (20-3) está invicto desde su pelea anterior con Usman en 2015. El peleador británico ascendió al No. 2 en la división de peso welter y acumuló nueve victorias en ese tramo antes de la pelea por el título, declaró The Associated Press. Tras ganar la pelea, no dudó en expresar su sentimiento al respecto y hablar del emocionante encuentro que sostuvo.