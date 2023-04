“Yo creo que hay que ir con todo y lo que debo controlar son los nervios. Porque de repente, pues la mente se te cierra y dices ‘¿qué hago aquí?’ Me fue muy bien en el otro concurso, fui la única semifinalista que existió en ese concurso y bueno, pues ahora venimos con más experiencia y me encanta estar en Top Chef VIP, porque de verdad, en serio, estoy aprendiendo lo que no me había imaginado”.

Laura Zapata Top Chef VIP: ¿Qué harías con esos $100.000 dólares, si es que te los ganas?

“Pues he pensado muchísimas cosas. En broma he pensado que me voy a ir a tirar a la mesa de un cirujano, a decirle ‘quítenme lo que me sobra y póngame lo que me falta’. Pues yo creo que me encantaría poner algún restaurante. Mis hijos tienen dos restaurantes que se llaman “Cobarde” en Oaxaca y en Puerto Escondido y me gustaría poner un “Cobarde Bis”. Me encantaría, porque la verdad es que me encanta la cocina, pero, pues, vamos a ver, yo creo que me va a ir muy bien”.

"El fracaso no forma parte de mi vocabulario. Soy una persona que estoy en este momento en el lugar preciso, correcto y exacto. Me encantaría ganar porque a eso vine. Y bueno, pues no creo que sea un fracaso, porque he aprendido muchísimo, porque me he reencontrado con compañeros adorados como Germán Montero. Estoy ganando en este ejercicio cotidiano y del día a día. Y sí, me interesa llegar a la final y ganar, pero el objetivo y lo que yo estoy disfrutando es el día a día".