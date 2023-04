Viuda de Andrés García revela sí el actor se despidió de sus hijos (VIDEO)

El actor de Pedro Navajas murió el pasado 5 de abril tras la terrible cirrosis que padecía, su esposa Margarita fue quien se encargó de cuidarlo en todo momento, alimentarlo etc., Sin embargo, el actor no pudo resistir más a la enfermedad y se terminó confirmando su muerte.

Viuda de Andrés García: Esto le dijo un día antes de su muerte

Margarita, viuda de Andrés García dio unas declaraciones para el programa mexicano ‘Hoy’, en donde reveló detalles como lo que dijo el actor un día antes de fallecer, pues a pesar de que discutían, ella siempre demostró tenerle un gran amor, y él a ella, según cuenta.

“La noche anterior me mentó la madre, siempre me decía ‘Nadie te va a querer como yo nena’ y yo le decía ‘no mi amor, nadie'”, comentó Margarita. “Andrés siempre fue muy generoso con su público, con los medios, él no quería nada a puerta cerrada, el es Andrés García y él siempre compartió con los medios todo, hasta lo que no, se fue tranquilo y en paz pese a la enfermedad”, compartió.