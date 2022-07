La mayoría de los mensajes eran sobre la gran sorpresa que le causó al respetable, la forma en que cambió en 20 años, que ha sido más favorable que negativo, por lo que no faltaron las burlas, las bromas e incluso los comentarios irónicos, pero todos coincidieron en que el cambio fue mucho mejor en el proceso de ‘transformación’.

El mismo artista colgó un mensaje en el que aclara que esa postal le fue tomada en el año 2002, pero su apariencia luce muy diferente a la que actualmente le conoce su público, por lo que llamó poderosamente la atención de todos sus seguidores y de los haters, por lo que hasta la tarde de este viernes ya sumaba 11 mil reacciones de me gusta y más de 450 comentarios.

Larry Hernández foto vieja: ¿QUÉ LE DIJO LA GENTE?

De inmediato surgió el ingenio mexicano y una de sus más cercanas amigas comentó lo siguiente a manera de burla: “Sí cambia uno cuando se baña amigo”, otras personas más comentaron: “anda que bien te han hecho los años”, “jajaja es todo Toro, se ve más joven ahorita”, “con todo el porte mi amigo”, “bien chikibaby el jefe”.

Pero no podían faltas las celebridades y fue el comediante Mike Salazar quien no dejó pasar la oportunidad de echarse un chascarrillo para su ‘compa’: “Alv compa usted está como Benjamin Button (emojis risa) saludazos compa”, “¿Y esa sonrisa compare?”, “épale donde estaba Larry de hoy no cabe duda que los años le cayeron a la perfección”. Archivado como: Larry Hernández foto vieja