Erik Roberto está de nueva cuenta en boca de todos

El cantante, mejor conocido como El Charro, muestra cómo quedó su esposa La Mayrita tras hacerse unos ‘arreglitos’

“Qué nacos”, les dicen a la pareja tras compartir revelador video

¿Era necesario? El cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro que ofendió a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos hispanos, da nuevamente de qué hablar, ahora por mostrar cómo quedó su esposa La Mayrita tras hacerse unos ‘arreglitos’ y la reacciones no se hicieron esperar.

Fue en plena pandemia por el coronavirus que Erik ‘saltó’ a la fama por el motivo menos esperado, y aunque inmediatamente ofreció disculpas por ofender a inmigrantes, sin duda es una ‘cruz’ que cargará por mucho tiempo, aunque en varias ocasiones ha tropezado con frecuencia con la misma piedra. ¿No ha aprendido la lección?

El Charro que ofendió a inmigrantes deja ‘mal parada’ a su esposa, pero algo sale mal

Hace apenas unos días, el Charro que ofendió a inmigrantes compartió un video en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, donde deja ‘mal parada’ a su esposa al exhibirla desde la cama, pero nunca se imaginó que algo saldría mal y el ‘exhibido’ sería él.

“Miren, amigos, aquí estoy en un hotel con mi esposa, ella me robó por dos días y aquí estamos, en un hotelito, y ella está sorprendida, ella no puede creerlo, ella está que no cabe en ella… pero lo que hemos vivido es que no ha pasado nada, me dio avena, no pasó nada, me dio pistaches, no hay nada, amigos, ya estoy valiendo mad…”, expresó el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).