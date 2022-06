La Hacienda Nápoles a casi 30 años de la muerte de Pablo Escobar

Pablo se había contactado con los propietarios de un zoocriadero de Dallas, Texas, que capturaba a los animales en África y los llevaban a Estados Unidos . Y tras una visita al sitio, Escobar pagó en aquel entonces más de dos millones de dólares en efectivo por las primeras especies. El primer grupo grande de animales, según el hijo del capo Juan Pablo Escobar, “fue traído en un barco alquilado que atracó en el puerto antioqueño de Necoclí sobre el mar Caribe, distante cuatrocientos kilómetros de Medellín”. No obstante, “como los viajes en barco eran más demorados y los animales estaban expuestos a mayores riesgos, mi padre decidió traerlos en vuelos clandestinos, es decir, en desembarcos express”,comentó.

Una de las fascinaciones de Escobar eran los animales, y tenerlos en su propiedad era algo que conseguiría sin importar que llegara a ser algo ilegal. Fue así como dentro de esta hacienda decidió que estarían de manera libre por todo el lugar rinocerontes, elefantes, camellos, hipopótamos, cebras, jirafas, grullas, impalas, venados, dantas, canguros, flamingos, avestruces, una pareja de loras negras únicas en el mundo, entre otros, de acuerdo a Roberto Escobar, hermano del capo, no se incluyó ningún animal feroz como depredadores o serpientes pues lo consideraba innecesario y peligroso.

Considerando todos estos exóticos y lujosos elementos que se habían integrado a lo que inició como un simple terreno terminó siendo una obra valuada por Escobar en 4.500 millones de pesos colombianos de 1983, además de ser el sitio de reunión de los líderes del cartel de Medellín, fue sitio de reunión y descanso de miles de visitantes, vinculados o no, a los negocios del cartel.

“Surgió por necesidad de los usuarios”, es como describe Camilo el comienzo de la apertura de estos tours dentro de su agencia, siendo de los primeros en mostrar todas las ubicaciones relacionadas a este capo. De igual manera marcó con énfasis que con estos recorridos no se pretende idolatrar o glorificar a Pablo Escobar, ni hablar de hazañas o aspectos positivos sobre él, pues todo esto es meramente con fines de mostrar a una persona que es, fue y será parte de la cultura de Colombia.

Miles de turistas visitan “La hacienda Nápoles”

Acompañados de guías capacitados que realizan comentarios objetivos y que permiten a los turistas hacer sus propias conclusiones, se destaca el enfoque principal de estos tours donde se pretende mostrar a las victimas, grupos como la comunidad, policías y tantos inocentes que murieron en este conflicto a quienes les llaman los verdaderos héroes. Y que asegura Camilo, el gobierno es el enfoque que les pide para poder trabajarlo, pues han surgido criticas sobre su labor, tachándolos de hacer dinero gracias al terrorismo. Así mismo comentó que a las personas locales no les parece una buena idea que se utilicen como “zona turística” los sitios en los que estuvo Pablo. “Escobar nos puso en el mapa para todo el mundo, pero no necesariamente es una figura de admirar” recalcó Uribe. Así mismo comenta que su objetivo es mostrarle a los visitantes que Colombia no es como se pinta en películas o series, la principal idea es enaltecer al país, su gente y su cultura.

En referencia a La hacienda Nápoles, Camilo comenta que este uno de los tours más solicitados por los visitantes a casi 30 años de la muerte de Pablo Escobar, de los cuales según sus estadísticas son el 75% visitantes americanos y 25% del resto del mundo los interesados en conocer el lugar. Si estás próximo a visitar Colombia y te gustaría disfrutar de la experiencia de este sitio, existen paquetes que ofrecen transporte desde tu hotel, guías turísticos individuales y boletos para tener acceso a todo el parque con un valor de $324 dólares por persona.