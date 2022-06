La vida de un narcotraficante tan buscado como lo fue Joaquín Guzmán Loera no le permitía tener la comodidad de poder establecerse en un sólo lugar, es por ello que estas son las casas donde vivió “El Chapo” Guzmán. No creerás lo que comparten entre sí.

También le pertenecían templos a “El Chapo” Guzmán

Por si esto fuera poco, el narcotraficante mandó a construir hace años una capilla de Iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús dentro de esta misma propiedad, exclusivamente para la fe a la que su madre es devota y predica con mucha fé.

No se tienen datos si la capilla está registrada como asociación religiosa en México, porque no tiene el logotipo de la organización en la parte exterior, sin embargo,en el pasado, en plena guerra contra el narcotráfico, “a los pastores no se les prohibía la entrada” y a los feligreses “también se les daba la entrada”, detalló en 2014 en una entrevista a medios estadounidenses el teólogo Felipe Agredano.