“Tienen que traerlos antes de que no tenga motivos para vivir”, suplicó el comprador para que reabastecieran la cadena de supermercados con este delicioso refrigerio y es que asegura que su sabor nunca estuvo “cerca” ni se podía comparar con el de otros snacks.

Todo comenzó con un cliente confundido que le preguntó a la empresa por redes sociales por qué no había podido encontrar papas fritas con crema agria y queso cheddar ondulado orgánico Simple Truth en la tienda Kroger que suele frecuentar en Fremont, Ohio.

El comprador aseguró que las papas fritas orgánicas de Kroger eran las de “mejor sabor” en el mercado y ante su inquietud, a la empresa no le quedó más que responderle que lamentaba “ser portador de malas noticias”, pero que ya no volvería a ver sus papas favoritas.

También descontinuarán Bubly Bounce

Esta no es la primera vez que la cadena de supermercados decepciona a sus clientes. De hecho, apenas a principios de este mes, Kroger tuvo que reconoce que ya no vendería más el agua con gas saborizada Bubly Bounce, después de que in cliente reclamara porque tenía tres meses sin encontrarla en su tienda Kroger de Nevada.

“Nuestras disculpas. Bubly Bounce ya no se lleva; ha sido descontinuado de nuestras tiendas”, respondió Kroger. “Nos disculpamos por las molestias que esto pueda causar. Hemos compartido sus opiniones y comentarios con nuestro equipo de liderazgo para una revisión adicional. Qué tengas un lindo día”.