La fecha tan esperada por los beneficiarios será este primero de noviembre, justo después de las fiestas de halloween, por lo que muchas familias podrán ‘festejar’ que no se quedarán en ceros un mes previo a la navidad. sin embargo, no todos calificarán y previamente se había hecho una selección.

¿QUÉ PROBLEMA PUEDEN PRESENTAR?

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, la Sra. Johnson le dijo a The US Sun: “El grupo en particular es el más afectado por la inflación y continúa en riesgo por más tiempo. El problema de que el COLA se quede corto no será tan grave como lo experimentamos en 2022, pero el problema tenderá a persistir”.

Además, cabe señalar que el Seguro Social se hizo de manera original para secundar las pensiones de los ahorros de los empleados, sin embargo hoy no son tan comunes y aproximadamente el 45 por ciento de los hogares de personas mayores tienen poco o ningún ahorro para la jubilación. Archivado como: Cheque estímulo económico