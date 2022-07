Julián Gil enfrenta nuevo obstáculo en su vida

Tras ser diagnosticado con cáncer de piel, el actor argentino da a conocer inesperada noticia

“Todo va a estar bien”, le dicen sus admiradores

Fue en los primeros días de mayo que Julián Gil compartió que había sido diagnosticado con cáncer de piel, y ahora, casi dos meses después, el conductor argentino enfrenta nuevo obstáculo en su vida, por lo que sus seguidores no tardaron en mandarle mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

“Me han estado escribiendo muchísimas personas sobre la cicatriz, que por qué tengo una cicatriz. Resulta que hace más de un año me apareció como un lunarcito con relieve. Fui a doctor, un dermatólogo endocrinólogo, y bueno, resultó ser cáncer de piel”, comentó en esa ocasión el ex de la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

Julián Gil no puede ocultar su tristeza por el distanciamiento de su hijo

En reciente entrevista, el actor argentino Julián Gil le cuestionó a una reportera, quien sacó a relucir el tema de su hijo Matías, que de qué manera podía el pequeño saber que él era su papá, pues duda mucho que en su cuarto haya una fotografía de él: “Cuando estén con ella, pregúntenle”, dijo refiriéndose a su ex Marjorie de Sousa.

“Es lo que hay. No hay nada más. Es lo que hay, es lo que ha tocado”, comentó el también empresario, quien hace apenas unos meses celebró el hecho de que su niño se pareciera físicamente a él: “La verdad que sí se parece, no he tenido la oportunidad de verlo, solamente en fotos, pero sí, la verdad es que se parece mucho” (Archivado como: Tras ser diagnosticado con cáncer de piel, Julián Gil enfrenta nuevo obstáculo en su vida).