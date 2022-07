Aun con todo y su salida, la famosa vedette ha mantenido los niveles de audiencia altos en la televisora, pues aunque ya no está allí, la gente continúa con las vistas, ya que les quedó una chispa de lo que podrá suceder en los próximos días e incluso si podría regresar a la pantalla chica con el programa que le ha dejado tanto como Niurka en la Casa Famosos de Telemundo. Archivado como: Niurka Casa Famosos Telemundo

Su salida del programa fue una de las más polémicas no solo para sus compañeros, sino para el público en general que votó ese día y que su víctima fue la cubana, pero eso no le gustó a la gente, por lo que lo hicieron saber mediante sus votaciones, que al final fueron decididas en contra de la bailarina que ha tenido un éxito en México.

La famosa vedette cubana Niurka Marcos, quien estuvo en la Casa de los Famosos, critica a Telemundo por que la señalaron por practicar una supuesta religión, de acuerdo a una publicación que hizo la misma bailarina en su cuenta oficial de Instagram, todo después de su salida del reality show, del cual no quedó contenta.

Pero luego agregó a su discurso en su cuenta oficial de Instagram: "Es común practicar en Cuba la Santería como cualquier otra religión, el hecho de que no conozcan de qué se trata, no les da derecho a decir que se trata de brujería", expresó en tono enérgico la bailarina que recién acaba de salir del famoso programa de la televisión.

“Me parece una falta de respeto, de ética y profesionalismo por parte de Telemundo y LCDLF permitir que juzgue, se critique, opine sobre la religión que practique una persona, además una violación a la constitución donde claramente dice que no se puede juzgar ni discriminar a ninguna persona por su religión”, dijo la vedette.

Otros dijeron: "Me extraña que una televisora americana haga ese tipo de discriminación!! Cuando en Estados Unidos es un país con una gran diversidad de religiones, razas, creencias y diferentes nacionalidades en un solo país, cuanta doble moral en juzgar algo que no es de su incumbencia", dijo otra persona ante el texto de la cubana.

Niurka Casa Famosos Telemundo: ¿ELLA ESTÁ BIEN?

Sobre lo que dijo la cubana, la gente escribió: “También el USA se condena el racismo , cosa que que a pasado en la casa cuando se burlan del color de la piel de una persona la falta mucha ética profesional a este programa”, “Muy de acuerdo la religión y creencias de cada quien se respetan. Bien dicho”, fueron las palabras de otra persona.

Algunos más comentaron: "No apoyo a la brujería pero ella tiene razón. Si tú quieres que te respeten tus creencias, debes de respetar el de las otras personas…lo que también todo depende, porque hay personas que no saben medirse!", "TELEMUNDO es una Cadena totalmente racista : en todos los aspectos ya sea religión o color de pier ; yo he podido visualizar eso por unos cuantos años por eso mismo no consumo esa cadena que para mi es manipuladora y discriminatoria".