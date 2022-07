Mayeli Alonso no tiene dinero para pagarle a Daisy Cabral

Cabral demandó a la ex de Lupillo

¿Qué hará Mayeli? Una de las sanciones que Mayeli Alonso tendrá es pagar a Daisy Cabral la fuerte suma de 200,000 dólares por incumplimiento de contrato, la empresaria Cabral ha salido victoriosa por la demanda que le interpuso a la ex de Lupillo Rivera y este mismo la felicitó por ganarle a Mayeli. Daisy aprovechó para decir que Lupillo Rivera le había mandado sus felicitaciones por su victoria en contra de su exesposa, tal fue la sorpresa de todos de que estuviera apoyando a ella en lugar de a su exesposa, pero desde que se divorciaron Lupillo y Mayeli no están en buenos términos. ¿Por qué demandaron a Mayeli? El pleito legal comenzó en 2019 cuando Daisy Cabral acusó de difamación e incumplimiento a Mayeli Alonso. La empresaria aseguraba que le entregó cerca de 1.7 millones de dólares por publicidad en Instagram.in embargo, la exesposa de Lupillo Rivera sostenía que nunca recibió el dinero y que no le debía “ni los buenos días”. La batalla también llegó a redes sociales y a los medios de comunicación. El escándalo incluyó indirectas, acusaciones por presunto acoso sexual y hasta responsabilizar a la empresaria por si algo le llegara a pasar a Mayeli y a sus hijos.

Daisy despotrica contra Mayeli Daisy Cabral fue invitada al programa de farándula Chisme no like donde le platico a la conductora Elisa Beristaín sobre el pleito legal que tiene con Mayeli Alonso. Cabral le comentó a la conductora del programa que aún está teniendo dificultades con la ex de Lupillo Rivera, pues no le ha pagado. Recordando que la misma Mayeli Alonso había dicho a través de historias en su cuenta oficial de Instagram que el dinero lo sacaba rápido e incluso cabra lo confirmó que también a ella le había dicho que los 220 mil USD que le debería de pagar los tenía rápido se las dio de muy ricachona.

Mayeli Alonso no tiene dinero: Mayeli no tiene dinero para pagarle a Daisy Elisa le dijo a Daisy: “En este asunto de el pleito legal que tú tienes con Mayeli Alonso, entendemos que le pagaste un millón o dos millones”, Daisy contestó: “Casi 2 ella”. La conductora continuó: “Tendría hasta 180 días porque si no podría llegar a pisar la cárcel.” Fueron como comenzaron la conversación. Daisy le contestó a la conductora de Chisme no like: “No me ha podido pagar la demanda que ella perdió dijo que gano, pero no lo ganó perdió. Está pidiendo a la juez que le dé una rebajadita o que lo revise otra vez que no puede ser cierto y ella dijo ‘yo voy a pagarle, no es nada para mí 220 eso lo hago en un día’”. VER VIDEO AQUÍ

Mayeli Alonso no tiene dinero: Se las dio de muy ricachona. Los seguidores del programa Chisme no like han dejado algunos comentarios despotricando contra Mayeli Alonso por no pagar el dinero que debe. la mayoría se encuentra del lado de Daisy Cabral ya que entienden por lo que la empresaria está pasando, recordando que el mismo Lupillo Rivera le había felicitado por ganarle a su ex. “Pero se cree la última coca cola del desierto y que la más ching*** y bla bla bla y no tiene para pagar.” “Pobre mayeli como ella misma dice que ella ya es famosa creo la fama le está descomponiendo el cerebro.” “La Mayeli no tiene vergüenza pero en la casa de los famosos no paraba de restregarles a todos qué ella es millonaria.”