"Una de las cosas que más me hacía sufrir allá dentro era el pensar en perder a mi mujer y me dijo la doctora '¿Por qué Juan?' y le dije 'porque ya perdí a una de las mujeres que más amo en mi vida', duele mucho. Me dijo la doctora que se convirtió en obsesión compulsiva", reveló.

Por su parte, la última vez que se le vio a Juan en el reality show, estaba acompañado de su esposa Brenda, quien hizo la siguiente revelación: "Mi victoria, es poder decir que, si yo no lucho, a lado de él, yo no hubiese conocido al Juan Rivera que tenemos ahorita sentados en frente de nosotros", dijo completamente conmocionada.

Juan Rivera problemas de salud esposa: Así dio a conocer la noticia de su salida del programa

En un primer momento, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, aseguró que saldría del programa por problemas de salud. “Mi tiempo aquí ha terminado, Dios me dio muchas señales en esta última semana, creo mi tiempo de estar al lado de mi mujer y mis hijos ha llegado, a través de los años, por mis adicciones y mis vicios, por todos los errores que he cometido, he hecho a gente sufrir, he hecho a gente llorar”, dijo.