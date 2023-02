Este lunes de expulsión en ‘La Casa de los Famosos 3’ provocó muchas reacciones a la audiencia del reality show de Telemundo pues no fue una sola eliminación, sino dos, ya que Juan Rivera, hermano de Jenni decidió abandonar por voluntad propia el programa debido a que no soportaba estar ya separado de su esposa.

El hermano de Jenni Rivera hizo llorar a los integrantes del show con sus palabras: “Me llevo recuerdos muy preciosos de ustedes, creo que el trabajo que Dios me ha mandado a hacer aquí ha terminado y me dio muchas señales esta última semana y creo que mi tiempo de estar en casa al lado de mis hijos y de mi mujer ha llegado”, explicó.

Juan Rivera ofreció unas sentidas palabras a sus compañeros en pleno lunes de expulsión y compartió un mensaje de despedida antes de abandonar el programa: “Se llegó el final. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por dejarme vivir esta experiencia. Le doy gracias a Dios por hacerme llegar hasta aquí, han sido momentos muy difíciles en los cuáles ustedes me han levantado… Yo vine para que la gente conociera a Juan Rivera y pensé que mi tiempo sería utilizado aquí para eso, después me di cuenta que Dios tenía algo diferente para mi y gracias a ello me encontré a mi”, comenzó diciendo.

Juan Rivera se despide y hace llorar a todos

Los compañeros de Juan Rivera derramaron lágrimas ante su inesperada decisión y él continuó explicando: “A través de los años, por mis adicciones por los errores que he cometido he hecho a gente sufrir, llorar y no quiero volver a pensar, o saber que mi mujer sufre en mi ausencia… Hay problemas de salud que mi esposa cuando esté preparada ella dejará saber y yo estoy preocupado por mi escuchar… cada día escucho menos pero cada uno de ustedes tocó mi alma… empezaron como compañeros, se hicieron amigos y me llevo hermanos”.

Y finalizó: “No fue una decisión fácil pero tengo paz en mi corazón… el día 40 que es un número bíblico fue cuando me di cuenta y hoy se cumplen 7 semanas y el número 7 es cuando un trabajo se completa, les pido que por favor no piensen que yo Juan traje paz a esta casa, yo no traje nada, yo traje obediencia y la paz la trae Dios y le pido a él que la paz, el amor reine en sus vidas, y si algo puedo dejar en esta casa son las reuniones de anoche y quiero que sigan haciendo eso, que orarán por mi así como yo oraré para todos ustedes”, dijo el hermano de Jenni Rivera.