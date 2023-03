“Ya me imaginaba llevándomelo de la mano, pero aquí estamos esperando el momento en que sea estar al pendiente y con mucho gusto les aviso. Con mucho gusto yo les doy aviso para que ustedes puedan estar en ese momento”, declaró la actriz. “Si me llego a enterar, ¿no? Porque a lo mejor ni te llegas a enterar en el momento en el que sale”, declaró la actriz.

Yadhira Carrillo, se encontraba presente en el Reclusorio Norte esperando la noticia de la salida de su marido, Juan Collado, cuando se reveló que no saldría de prisión. De acuerdo con las declaraciones que ofreció la propia actriz, señaló que no le habían permitido salir de la cárcel donde se encontraba y por ello, espera que en las próximas horas sea liberado.

La actriz mexicana, se encontró realizando varias entrevistas donde declaró que se encontraba esperando una disculpa por parte de las autoridades al momento de la liberación de su esposo. Por ende, cuando se dio a conocer que se encontraba esperando fuera de la prisión se informó que no saldría ese día de la prisión.

“Le conté y le dije ‘¿qué sigue?, ¿ya nos vamos?, ¿en cuánto tiempo nos vamos?’. Me dijo ‘tiene que haber algún procedimiento, tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría’. Nosotros siempre hemos sido personas respetuosas de la autoridad”, declaró la actriz a los medios de comunicación presentes y citó Quién.

¿Esperaba una señal de los abogados?

En las declaraciones que ofreció, Yadhira Carrillo informó que los abogados de Collado se encontraban al pendiente de la situación que estaba surgiendo y donde se rumoreó la posibilidad de la libertad del abogado. Ella, declaró que deseaba poder tener noticias en poco tiempo y que las compartiría con la prensa.

“Tengo entendido que los abogados hablarán por la tarde a la prensa, es que yo de esto no sé nada, me preguntas y yo de esas cosas no sé, los abogados son los que saben, entonces en cuanto yo tenga noticias, por supuesto que se las haré saber con mucho gusto”, indicó Yadhira Carrillo a los medios y citó Quién.