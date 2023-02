JUAN RIVERA EXPLOTA Y SE VA A LOS GOLPES. El hermano de Jenni no se contuvo y se fue contra El Rey Grupero: "Qué fuerte, hasta tenso me puse". (VIDEO)

Pero para nadie es un secreto que el hermano de Jenni Rivera tiene un temperamento fuerte y en esta ocasión no pudo contenerse ante el coraje que le dio que el ex novio de Cynthia Klitbo, El Rey Grupero decidiera ‘hacerse el chistoso’ y aprovechar mientras dormía para cortarle el cabello y raparlo lo que terminó en una pelea.

La Casa de los Famosos 3 ya comenzó con polémicas y en esta ocasión Juan Rivera no pudo más y estalló contra El Rey Grupero por accidentalmente raparle la cabeza mientras el hermano de Jenni estaba durmiendo ante el asombro de los demás habitantes del reality show quienes no podían creer lo que sus ojos veían.

Todo se trató de una cruel broma para los habitantes de la Casa

Juan Rivera aseguró: “Te dije que no te llevaras… que todo de frente… ¿ahora qué? ¿Cómo arreglo este ped…? Cáele, cáele… era broma”, se escucha decir al hermano de Jenni quien desató risas de quienes ya sabían e impresión de los demás que pensaron que todo era verdad mientras El Rey Grupero lo abrazaba porque todo salió perfecto.

La gente opinó y sentenció: “ok pero nadie habla de Carmona sacando a Rey”, “Dania como corre”, “El rey como brinca al enterarse de la broma de Juan!”, “Como Juan pasa por arriba de Osmariel por poco y la aplasta”, “Ay no que fuerteeee hasta tenso me puse”, “esas no son bromas wey”, “ay nooooo hasta se me bajó y subió la presión en cuestión de segundos”, “Tenían que haberle dejado que le dieran su merecido”, se puede leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SUPUESTA PELEA ENTRE JUAN RIVERA Y EL REY GRUPERO.