Rosie Rivera le preguntó a la Señora Rosa el motivo por el que lloró

Después de pasar a los cumpleañeros de febrero y marzo, Rosie Rivera se animó a preguntarle a la Señora Rosa por qué había llorado y le dijo que era porque ya no se hace este calendario, el cual se dejó de hacer tras la muerte de Jenni Rivera: “Se los entregué en diciembre del 2011 y lo usamos todo el año…”. Cabe destacar que Chiquis es la única de los Rivera que cumple años en junio, por lo que su foto acapara todo ese mes.

“Y como ya no iba a haber fotos actuales de Jenni, ya no lo pude hacer para el 2013, ya no pude. Para empezar, estaba muy ocupada y muy destrozada por dentro y no podía y ya no lo hice y me lo pedía Johnny, el hijo de Jenni, y yo le decía que todavía no, que me esperara, porque me dolía mucho que en julio (mes del cumpleaños de la Diva de la Banda) qué foto nueva íbamos a tener de ella”, comentó Rosie.