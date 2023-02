Ésta no es la primera vez que podemos ver al hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, rompiendo en llanto y conmocionado de cierta forma. Sin embargo, hace unos días Juan lloró por emoción al recibir una gran sorpresa dentro del reality show.

En el tiempo que el productor musical lleva dentro de la casa del famoso reality show de Telemundo, Juan ha demostrado ser un hombre muy sensible que no contiene el llanto ni por las críticas que pueda recibir. Hace unos días, Rivera recibió una sorpresa que lo conmocionó bastante.

Pero antes de eso, Juan Rivera recogió un ramo de rosas, y seguramente ya sabía a lo que iba. No es ningún misterio que el hermano de Rosie y Jenni Rivera demuestre el amor que le tiene a su esposa, pese a los problemas que ha presentado con ella en el pasado, siguen juntos. Juan se llevó una enorme sorpresa cuando la vio y no pudo contener las lágrimas. Archivado como: Juan Rivera rompe en llanto al ver a su esposa

Como era de esperarse, las opiniones con respecto a la reacción de la famosa figura pública se dividieron, pues fue a través del Instagram de ‘La Mesa Caliente’ que se compartió este emotivo momento, pero la gente no dudó ni un minuto en comentar su punto de vista.

Comparte el momento más doloroso de su vida

Hace días, Juan compartió un duro momento de su vida, la muerte de Jenni. “Uno de los puntos más bajos de mi vida [fue] el 9 de diciembre del 2012. Se llama tragedia. Fue cuando una de las personas que más amo en la vida en un segundo literal desapareció del mundo”, inició el hermano de la fallecida cantante. Sin embargo, contó cuando la familia se separó por completo.

“No hay manual de cómo manejar el duelo, el dolor, el sufrimiento, pero los seres humanos somos tan egoístas que solo queremos ver las cosas de nuestro mismo punto de vista, y les soy sincero no creo que mi familia jamás será la misma”, compartió. “Después de muchos años de intentar cuidar de mis sobrinos, que tengo que aceptar que tal vez fallé, a mi hermanita Rosy y a mí nos tacharon de rateros. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se me viera de esa manera”, dijo (VER EL VIDEO AQUÍ). Archivado como: Juan Rivera rompe en llanto al ver a su esposa