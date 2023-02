Juan Rivera comparte inesperado video en sus redes sociales

Antes de entrar a La Casa de los Famosos, el hermano menor de Jenni Rivera le pidió perdón a su esposa

¿Qué le hizo a Brenda?

“¿Por qué lo quieren pintar como un gran hombre cuando no (lo) es?”. Actualmente dentro de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo que va por su tercera temporada y donde se ha convertido en uno de los favoritos para ganar, el productor musical y youtuber Juan Rivera compartió un inesperado video en sus redes sociales donde le pide perdón a su esposa Brenda.

Antes de entrar a este famoso programa, el hermano menor de Jenni Rivera dejó listos varios videos para su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 180 mil suscriptores, pero a todos tomó por sorpresa que en esta publicación hablara con total honestidad y mostrara su lado más vulnerable respecto a algunos de los temas más difíciles de su matrimonio. La pareja estaba acompañada de Rosie Rivera.

“¡Le pido perdón a mi esposa!”, dice Juan Rivera

“El matrimonio no es ‘nos casamos y vivimos felices’, no, el matrimonio es todos los días”, comenzó diciendo Brenda en este video: “Somos dos diferentes personas, con dos diferentes personalidades, con distintas maneras de pensar… Yo viví una infancia donde mi papá era ausente, entraba y salía, y yo llegué a un punto de mi vida que yo decía: ‘prefiero que no regrese’, porque cada vez que regresaba, yo salía herida”.

A continuación, Juan Rivera reveló que al llegar a la vida de Brenda, ‘con todas las fallas del mundo’, así como con infidelidades, maltratos e insultos, sembró más inseguridades, dolores y temores en su ahora esposa y madre de sus hijos: “Yo siento una pena tan grande con ella de todo lo que le hice pasar, veo las fotos y veo una cara tan tierna que me quebranto y me pongo a llorar y digo: ‘¿cómo fui así con ella’?”.