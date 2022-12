Supuestamente todo ocurrió durante una entrevista que ofreció para el programa matutino de Televisa llamado ‘Hoy’, fue que Joaquín Muñoz aseguró haber recibido un mensaje lleno de esperanza por parte de Juan Gabriel, mismo que no dudó en leer frente a las cámaras dejando a todos con miles de dudas. Archivado como: Juan Gabriel manda mensaje.

Se trata de Joaquín Muñoz, exmanager de Juan Gabriel, quién asegura que el cantante solo fingió su muerte pero continúa vivo, ahora asegura que el intérprete de ‘Querida’ le entregó un mensaje navideño que va dirigido a su amado público y según una revista dedicada al medio del espectáculo en pleno programa en vivo no dudó en leerlo.

Aseguran que Juan Gabriel manda mensaje navideño

Según a la información dada por una popular revista dedicada al mundo del espectáculo, la carta fue leída durante una entrevista que aparentemente había dado el exmanager de Juan Gabriel para el programa de ‘Hoy’, en donde volvió a asegurar que Juan Gabriel está más vivo que nunca.

“Estamos pasando por una situación aún delicada y por un confinamiento que aún no debemos cantar victoria, cuídense mucho mis amores, les deseo lo mejor que hay en esta tierra, no se desanimen sé que parte del pueblo está triste por las acciones del gobierno que no a todos nos favorece, pasamos por una inflación y muchos cambios”, inició leyendo Joaquín Muñoz. Archivado como: Juan Gabriel manda mensaje.