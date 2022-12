Larry Hernández celebra el triunfo de Messi

El cantante de regional mexicano ‘idolatra’ a Messi “Dios”

Lo critican fuertemente y aseguran lo peor

Le llueven críticas a Larry Hernández por alabar a Messi: Hace pocos días, pudimos ver a Ángela Aguilar celebrando muy a su manera el triunfo de Argentina quien obtuvo la Copa del Mundo, sin embargo, a la cantante de regional mexicano no le fue nada bien con las críticas, pues aseguró que es 2% argentina y la gente no dudó en llenarla de malos comentarios.

Ahora en esta ocasión, Larry Hernández no se pudo escapar de las críticas, pues hizo una publicación en su cuenta de Instagram celebrando no el triunfo del equipo de Argentina, si no que alabando a Messi, lo cual hizo que mucha gente se molestara con él por dejar de lado a los demás jugadores.

Alaba a Messi: “Qué grande eres”

“Nos vamos a morir y no volveremos a ver una final así, otras generaciones se irán y no volverán a ver lo que vimos hoy”, comenzó diciendo el cantante de corridos en un escrito mediante su cuenta de Instagram, esto, con una foto de Messi con miles de trofeos.

“Qué grande eres Messi, y qué bello es coincidir esta época de la vida. Hemos vivido de todo, hasta la p%& pandemia, guerra, y ahora esto es lo mejor, lo vimos levantar la última copa que te faltaba. @Leomessi Gracias Dios por dejar que disfrutáramos este momento. Gracias, gracias, gracias”, terminó así el escrito de Larry Hernández. Archivado como: Le llueven críticas a Larry Hernández por alabar a Messi