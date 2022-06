“México no ha tenido buenos resultados en esta última fase y el entrenador es el que suele pagar las consecuencias más caras, pero eso ocurre en todos lados. Creo que debe de haber apoyo, no entiendo que pidan su salida”, dijo el argentino. Se atrevió a comparar a Gerardo Martino con Carlo Ancelotti, el italiano técnico del Real Madrid, eso dijo Jorge Valdano de Tata Martino.

A Jorge Valdano, ex mundialista en México 86 por Argentina, le duele que la afición mexicana repudia a Gerardo “Tata” Martino, como técnico nacional. Para el escritor, ex directivos, técnico y comentarista, al “Tata” le sobra experiencia para encarar estos malos momentos con el Tricolor, aunque reconoció que el momento que vive la Selección Mexicana es malo, de acuerdo a información de El Universal .

“Nunca hubieron otras personas en esta situación de convocatorias de Javier que no tengan que ver conmigo”, dijo Martino en una rueda de prensa en Dallas. “Es cierto lo que dijo Javier: hemos tenido una comunicación y queda otra por tener”. Martino dijo que había querido viajar personalmente a reunirse con Hernández, pero ello no fue posible a raíz de un problema con la retina, que le impidió al técnico salir de Ciudad de México.

Jorge Valdano Tata Martino: ¿QUÉ DIJO EL ENTRENADOR?

El entrenador argentino reiteró que, aunque no está en su mejor forma, Raúl Jiménez sigue siendo el nueve titular de la selección mexicana para el Mundial. Explicó que reunirse virtualmente o hablar por teléfono con Hernández no le garantiza el regreso a la selección. “Es una reunión en la que escucho, pero también le hablo al futbolista, es juntarnos sin problemas y no genera compromisos. Hoy tendría 70 jugadores en selección si así fuera porque me he juntado con muchos”, agregó.

La falta de gol en la recta final de la eliminatoria fue una de las grandes problemáticas de México. Además de Jiménez, Henry Martín perdió la titularidad en América, Santiago Giménez es suplente en Cruz Azul y el naturalizado Rogelio Funes Mori fue operado de la rodilla y poco aportó en el ataque mexicano. Mientras tanto, “Chicharito” tuvo un buen inicio de temporada en la MLS, en la que ha marcado seis goles con el Galaxy de Los Ángeles, además que físicamente parece estar en un gran momento.