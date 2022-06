Juego de Estrellas MLB: ya puedes elegir a los titulares

(www.beisbolmundial.com).-Ya puedes elegir a cuáles jugadores de posición deberían ser los titulares en el Juego de Estrellas 2022.

El Clásico de Media Temporada se celebrará el 19 de julio en el Dodger Stadium.

Boleta de el Juego de Estrellas está disponible

La Fase 1 de las votaciones para el Juego de Estrellas se abrió el miércoles a las 11:59 a.m. ET y seguirá hasta el 30 de junio a las 2 p.m. ET.

Durante la Fase 1, los aficionados por todo el mundo podrán llenar su Boleta hasta cinco veces por cada transcurso de 24 horas. Puedes votar exclusivamente por MLB.com, en cada una de las 30 páginas de los clubes de MLB y en la aplicación MLB.