Pues le tocó experimentar el angustioso momento de estar lejos de los suyos para trasladarse a México y mientras realizaba su trabajo fue que el país tembló y no solo una, sino dos veces y no dudó en expresarlo con sus compañeros, “Lo primero que pensé fueron en las palabras de Karla y Alan, yo estaba dormida cuando sucedió y ahora hablándolo se me vuelve a acelerar el corazón porque tuve mucho miedo, no quiero ni llorar”, dijo Jessica Rodríguez. Archivado como: Jessica Rodríguez rompe llanto.

A la querida periodista le tocó vivir el sismo en México

“Estaba en el piso 19, no escuché la alarma porque estaba dormida, no sabía si estaba mareada en el sueño, pero no lo que estaba temblando era la tierra me paro corriendo y pienso en Karlita que me dijo que dejara los zapatos a lado de la cama, entonces pensé en Alan que me dijo ‘ponte debajo de la mesa del baño’ y fue lo que hice”, siguió compartiendo la periodista de ‘Despierta América’.

Posteriormente compartió que fue una sensación horrible la que sintió al momento de no lograr salir del edificio en el que se encontraba y aseguró que “estaba fría, el corazón se me salía del pecho”, ante esto la querida integrante de Univisión no aguantó y se soltó en llanto. Archivado como: Jessica Rodríguez rompe llanto.