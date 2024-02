Declaran culpable de homicidio a madre de joven que provocó un tiroteo en el Instituto Oxford de Michigan

Jennifer Crumbley declarada culpable

Ethan Crumbley se declaró culpable de terrorismo, cuatro cargos de asesinato y otros 19 relacionados con la masacre.

Durante la última semana, testigos, incluidos empleados de la escuela y personas cercanas a la madre, testificaron en apoyo a la acusación.

La acusación sostiene que Jennifer Crumbley estaba al tanto de los problemas mentales de su hijo, quien le habría pedido ayuda debido a alucinaciones con fantasmas.

Sin embargo, argumentan que ella no tomó en serio estas señales. En su defensa, la madre, al subir al estrado y afirmó: «Me he preguntado si habría hecho algo diferente y no lo habría hecho».