Biden gana las primarias de Nevada

Ausencia de rivales significativos.

Victoria sólida refuerza liderazgo.

¿Biden asegura primarias?

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, emerge triunfante en las primarias demócratas celebradas este martes en el estado bisagra de Nevada, un paso crucial en la carrera hacia las elecciones de noviembre.

Según las proyecciones de renombrados diarios como The New York Times y The Washington Post, Biden consolidó su liderazgo en este estado sin enfrentar rivales de peso, lo que le aseguró prácticamente la victoria.

El panorama electoral se presentaba a favor de Biden desde el inicio, con una lista de contendientes que no lograron representar una amenaza significativa.

Junto a su nombre en la papeleta, figuraba la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, cuya presencia no inquietó al presidente en su búsqueda por la nominación demócrata.

Sin embargo, la ausencia de la candidatura del congresista de Minesota Dean Phillips, quien no logró presentar su postulación a tiempo, dejó aún más claro el camino despejado para Biden.

La ventaja abrumadora de Biden sobre sus oponentes fue tan evidente que los medios de comunicación estadounidenses, equipados con tecnología de vanguardia para estimar resultados electorales, no tardaron en anunciar sus proyecciones.

Apenas una hora y cuarenta minutos después del cierre de los centros de votación, fijado a las 19:00 hora local, las proyecciones apuntaban claramente hacia la victoria del actual presidente en Nevada.