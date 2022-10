A casi diez años de su trágica muerte, Jenni Rivera sigue dando de qué hablar

Resurge entrevista donde La Diva de la Banda habla de su divorcio de Esteban Loaiza

“Me di cuenta de algunas cosas”, le confesó la cantante a Raúl de Molina ¿Qué pasó en realidad? A casi diez años de su trágica muerte, luego de dar un concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, Jenni Rivera sigue dando de qué hablar, pues ahora resurge entrevista que le concedió a Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y La Flaca, donde La Diva de la Banda habla de su divorcio del exbeisbolista Esteban Loaiza. Fue en las redes sociales de @jennirparasiempre, que hace la aclaración que no es la cuenta oficial de la cantante, donde se mostró este video que sigue provocando reacciones de todo tipo, pues hay que recordar que la madre de Chiquis no era muy afecta a contar aspectos de su vida personal: “Me di cuenta de algunas cosas”, expresó en una parte de esta reveladora charla. ¿Qué le dijo Jenni Rivera a Raúl de Molina? Desde la comodidad de su hogar, Jenni Rivera no dejó pasar mucho tiempo para comentar en esa ocasión que, después de dos años de matrimonio con el exbeisbolista Esteban Loaiza, se dio cuenta que las cosas no eran como ella pensaba, y que para una mujer como ella, haberse dado cuenta de ciertas actividades fue suficiente para haber tomado la decisión de divorciarse. A la pregunta de que si hubo una tercera persona en su relación, La Diva de la Banda aclaró que no y que tampoco hubo peleas ni mucho menos golpes de ningún tipo ni maltratos: “El 21 de septiembre (meses antes de su muerte) me di cuenta de algunas cosas, que por lo menos esta mujer que está sentada enfrente de ti, no lo tolera, no tolera ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, y no necesito yo, como muchas mujeres, estar casada con alguien por el qué dirán”.

“No me dio miedo tomar este paso” Tranquila, La Diva de la Banda dijo de forma contundente que no le dio miedo tomar el primer paso para separarse de Esteban Loaiza: “Simplemente, las cosas que se hicieron en mi contra fueron tran graves que yo no las puedo aceptar”, dijo Jenni Rivera, quien dejó en claro que tampoco pasó algo donde estuviera involucrado algún familiar suyo. “Lo que te puedo decir, Raúl, es que si la pasé muy mal, pero como he salido de otras, salgo de esta, y sufrí muchísimo, lloré muchisimo, pero ya tengo algunos días sintiéndome bien. Le pregunté (refiriéndose a su exesposo), hablé, me porté muy tranquila y él no quiere que esto suceda, Esteban no quiere el divorcio, entonces tú te imaginas lo que él me va a decir”.

Jenni Rivera estaba segura que Esteban Loaiza no estaba bien En otra parte de esta reveladora entrevista, La Diva de la Banda confesó que estaba segura que su en ese entonces esposo no estaba bien: “Yo sé que él esperaba una reconciliación después de que nos separamos el 23 de septiembre, incluso él no supo de la demanda de divorcio hasta el 2 de octubre, horas antes de que lo supieran ustedes”, le dijo a Raúl de Molina. Jenni Rivera fue cuestionada si se había enterado que el exbeisbolista tenía otra mujer, a lo que respondió que no, pero aún tendría más por revelar: “Es bueno y es justo, que después de haber estado casada, muy ilusionada me casé con Esteban, no es bueno ni honrado ni es propio el que yo diga las cosas que sucedieron porque él se iba a ver muy mal y yo no quiero eso”.

¿Hubo peleas fuertes en el matrimonio de Jenni Rivera y Esteban Loaiza? Para terminar, la cantante aclaró que nunca hubo peleas fuertes en su matrimonio con Esteban Loaiza, aunque discusiones tal vez, como todas las parejas: “Después de que nos separamos, me dijo que las cosas que me hizo no debió haberlas hecho y que él quería conquistar a su mujer y yo le dije: ‘tu mujer ya no es la misma, no hay manera de conquistarla'”. “No hay vuelta para atrás, para mí no hay ni habrá nunca. El divorcio se finaliza, primeramente Dios, en 6 meses, no creo que vaya a ser un divorcio difícil porque gracias a Dios en esta ocasión ya iba preparada con un contrato prenupcial. Si a ustedes les sorprendió, imagínate lo que yo sentí cuando yo supe que tenía que hacer esto… Yo no quería que el culpable pareciera la víctima”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).