Cuando no lo veía venir, La Mayrita recibió un regalo de parte de El Charro que ofendió a inmigrantes: uno de ellos era un anillo con dos corazones, el cual los representa a ambos, así como una flecha que representa que nadie los va a separar jamás: “Ella es mi alma gemela, desde los 17 años es mi mujer, yo tenía 22, me convertí en su hombre”.

La Mayrita le agradeció a El Charro que ofendió a inmigrantes por este detalle

Profundamente conmovida, La Mayrita le agradeció a su esposo, El Charro que ofendió a inmigrantes, por este detalle que tuvo con ella, el cual no se esperaba porque el cantante no se distingue precisamente por ser una persona detallista: “El matrimonio no es fácil: sacar adelante a los hijos no es fácil, problemas siempre van a venir, pero donde hay amor, y donde usamos más el razonamiento que el deseo de siempre estar ganando y poder dialogar, es el resultado de ustedes que tienen un matrimonio y una familia bonita”, expresó Erik Roberto.

De nueva cuenta, La Mayrita le agradeció a su esposo y le quiso reconocer que le ha ‘echado muchas ganas’ en los últimos años: “Nos comprendemos y muchas gracias”. Antes de terminar con este video, ‘El Charrito’ les pidió a sus seguidores, que están pasando por momentos difíciles en su matrimonio, que no tiren la toalla y no se rindan.