Tenía millones de seguidores y oyentes

“Movement 6”, “Love is Everywhere”, “Astral Traveling”, “Movement 1”, “You’ve Got to have Freedom”, fueron algunos de sus éxitos y en conjunto obtuvieron más de 17 millones de reproducciones en Spotify. Además, aculmuló más de 18 millones de seguidores en Instagram.

“Pharoah Sanders posee uno de los sonidos de saxofón tenor más característicos del jazz. Armónicamente rico y pesado con armónicos, el sonido de Sanders puede ser tan crudo y abrasivo como es posible que lo produzca un saxofonista”, se podía leer en su biografía publicada en su sitio web oficial.