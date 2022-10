La polémica, sin embargo, empañó su carrera. En 2004 fue detenido en Caracas luego de hacer disparos al aire desde un vehículo en la autopista Francisco Fajardo. Estaba bajo los afectos del alcohol y no tenía licencia para portar armas. ARCHIVADO DE: Daniella Navarro defiende

Como la actriz hizo saber, tiene una hija, aunque se sabía poco de su expareja ahora ha salido una gran información sobre el hombre. Al parecer ha estado metido en grandes problemas y la venezolana no dudo en salir en su defensa, ¿Que fue lo que hizo el padre de la hija de Daniella?

Ambos decidieran apostar por su amor y construir una vida juntos. En 2016 tuvieron una hija Uguella Urbina y no dudaron en compartir la felicidad en familia, a través de las redes sociales. Finalmente, la historia de amor acabó en 2019, cuando la actriz hace el anuncio y descartó que esto se debiera a terceras personas. Según información de People en Español.

Daniella Navarro defiende: No duda en abogar por él

"No existen ex papá ni ex mamá, este fue el hombre que yo elegí como padre de mi hija y nuestras diferencias como adultos no podemos permitir jamás que interfieran en eso", dijo la actriz en 2020 de acuerdo con People en Español. Daniella ha recibido ataques por quererse 'colgar de mamá soltera'.

"Gracias por ser el padre que eres con mi hija, gracias por tanto amor, gracias por entenderme y respetarme, pero sobre todo gracias por ir de mi mano de manera respetuosa y abundante amor para nuestra hija donde nuestra prioridad es darle un hogar hermoso como lo tiene", escribió Daniella en redes sociales.