Cabe recordar que la cantante, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un trágico accidente aéreo, habría sido traicionada por quien ella creía era su mejor amiga , pues supuestamente participó en un trío sexual con su hija Chiquis y con quien fuera su esposo en ese entonces, el ex beisbolista Esteban Loaiza.

En el día que Jenni Rivera hubiera cumplido 53 años de edad, la reconocida joyera Elena Jiménez, mujer del supuesto trío con Chiquis y Esteban Loaiza, comparte foto de La Diva de la Banda en bikini, por lo que las reacciones de los internautas no tardaron en hacerse presentes.

“Mi guapo, un bebé que se volvió hombre, pero siempre será mi bebé, te amo y siempre me encanta pasar tiempo contigo”, expresó la reconocida joyera, a quien un seguidor no dudó en defender: “Por más que muchos quisieron deshacer tan linda amistad de años y cariño que siempre se tuvieron, ustedes siguen así de unidos y fuertes, Dios los bendiga”.

Elena Jiménez, mujer del supuesto trío con Chiquis, no duda en mostrar a Jenni Rivera en bikini

En su publicación más reciente en su cuenta de Instagram, donde está cerca de llegar a los 50 mil seguidores, Elena Jiménez no dudó en mostrar a Jenni Rivera en bikini, además de escribirle un emotivo mensaje el día que hubiera cumplido 53 años de edad: “mi amiga, mi hermana, mi mayor alegría y mi mayor pérdida”.

“Simplemente no es fácil no tenerte aquí, te extraño todos los días y te agradezco por toda la diversión increíble, momentos increíbles e inolvidables que pasamos juntos al verte ser una guerrera y mamá increíble de @chiquis, mike @jacqierivera, @jenicka_lopez, @thegreatcinco y las increíbles personas en las que se han convertido que me han ayudado a ser una mejor mamá”, expresó la joyera (ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO)