Por su parte, el medio Alarabiya News reseñó también que el accidente de autobús dejó 19 muertos, pero acotó que los heridos serían 14. Las identidades de todas las víctimas no han sido precisadas. El vehículo se salió de una carretera resbaladiza cerca de Danisar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando se dirigía a Quetta desde Rawalpindi, informó el funcionario local Ejaz Jaffer a la agencia de noticias AFP.

19 muertos y más de 10 heridos en tragedia vial

Imágenes de la televisión local mostraron cómo los rescatistas atendían a pasajeros ensangrentados, publicó The Times of India. La lluvia y la velocidad que llevaba el vehículo condujeron a que ocurriera el accidente, indicó The Express Tribune citando al comisario adjunto Syed Mehtab Shah.

Los equipos de rescate acudieron rápidamente al sitio tras recibir la información, contó Shah, quien agregó que los cuerpos de las víctimas fueron llevados al hospital para que comience el proceso de identificación. El superintendente médico del Hospital Civil Zhob, Noorul Haq, comentó que los heridos estaban en condiciones críticas y que la cifra de fallecidos podría aumentar, de acuerdo con el reporte de The Times of India.