El auto deportivo puede alcanzar la temeraria velocidad de 200 mph (321 kilómetros), pero al parecer quien estaba detrás del volante logró huir más rápido, pues las autoridades no habían localizado al dueño al menos hasta que el periódico New York Post publicó el extraño suceso el jueves.

Pase lo que pase, ¿serías capaz de dejar este increíble auto a su suerte? La policía confirmó un inusual hallazgo: un McLaren 600 LT 2020 fue abandonado en plena carretera luego de que el conductor o conductora sufriera un accidente. Las autoridades calificaron el delito como un “hit and run”, que podría traducirse como “choque y fuga”.

La policía estatal publicó en Twitter varias fotografías del McLaren blanco destruido a primera hora de la mañana del martes y mencionó que los agentes policiales estaban investigando el accidente catalogado como un choque y fuga, de acuerdo con la reseña del diario New York Post.

El auto vale más de 200 mil dólares

Las fotografías muestran el auto, que puede tener un precio superior a los 250,000 dólares, encajado bajo la barandilla con la puerta de tijera abierta en el lado del conductor. El policía John Dattilo dijo al Oregonian el miércoles que las autoridades no han encontrado al propietario del vehículo, que puede alcanzar 62 mph en 2,9 segundos y fue remolcado el lunes por la noche.

“Este tipo de accidentes ocurren todo el tiempo, cuando la gente no quiere meterse en problemas, así que dejan el auto atrás”, mencionó Dattilo al Oregonian. “Pero no es necesariamente común que sea un McLaren de 200,000 dólares”. El superauto, que todavía tenía las placas del concesionario, no fue denunciado como robado y el propietario registrado vive en Washington, acotó Dattilo a ese medio.