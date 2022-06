Su madre solo pudo decirle: “Lo siento, cariño. Solo hay algunas personas feas en el mundo'”, de acuerdo con el medio citado. “Su frecuencia cardíaca se disparó porque no podía soportar el trauma… todo el trauma y el dolor”, explicó la madre de IIliana Treviño.

“Básicamente, su cuerpo se estaba apagando por completo. No podía soportarlo”, dice Jessica… Su cuerpo estaba básicamente reaccionando al impacto”, apuntó Jessica Treviño. La jovencita fue llevada a un hospital en San Antonio, donde salió de una Unidad de Cuidados Intensivos, pero permanecía hospitalizada.

“Ella todavía está lidiando con algunos problemas difíciles”

“Es muy triste cómo funcionan las cosas en la vida, porque no es justo. Realmente no es justo que ninguno de estos niños pierda la vida, pero simplemente realmente me rompe más porque sé cuánto hizo este niño por mi hijo”, declaró la afligida madre hispana.

“Ella todavía está lidiando con algunos problemas difíciles. Y es un largo camino hacia la recuperación… Tendrá que ser monitoreada constantemente… Estoy tan preocupada. Rezo todos los días”, reveló la madre a People. Una campaña en GoFundMe busca ayudar a la familia de la pequeñita. Archivado como: IIliana Treviño Uvalde