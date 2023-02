Cabe destacar que no siempre ocurre de la misma manera, pues existen testimonios de que es posible obtener cada uno de los objetivos marcados y al momento de pisar tierras extranjeras se topan con grandes triunfos, pero no a todos les suele ir de lo mejor, así sucedió con un mexicano que tenía su puesto de hot dogs.

Hispano agredido por gringas. Muchas personas sueñan con tener un mejor futuro y tienen el pensar que estar en los Estados Unidos les ayudará a lograr cada una de sus metas, pero a veces les resulta muy difícil que tras el intento no logran obtener los resultados que ellos desean.

Las jovencitas hicieron todo lo posible por humillar al mexicano que tenía su puesto de comida rápida

En primer lugar se ve como una de ellas arroja lo que parece ser basura al carrito de hot dogs del joven mexicano, posteriormente otra de las jóvenes tomó parte de la mercancía y le da una mordida para después ponerla en uno de los panecillos que ya tenía preparados para la venta. Él de inmediato le pone un alto.

“Si me cobras te voy a jod… todo ¿me entiendes?”, dice una de las chicas mientras que el joven les pide, “Por favor no toquen mis productos”. “Ella no está haciendo nada”, se escuchó en forma de respuesta. Pasado los minutos es cuando otra de las jovencitas tomó parte de la mercancía mientras otra decía, “Todos agarren un hot dog”. Después de eso se escucha la voz de un sujeto decir “Dios mío, ¿qué están haciendo?” para después cortar el video. Archivado como: Hispano agredido por gringas.