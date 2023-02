El exgalán de telenovelas mexicano, confesó al programa no solamente haber matado a un hombre a sangre fría, si no que además dijo que lo ayudaron a esconder el cuerpo. Dichas declaraciones han estado en boca de todos en las últimas horas, levantando una gran ola de comentarios negativos hacia el actor. Archivado como: Adame confiesa haber matado a un hombre

Alfredo Adame de 64 años, no se guardó nada en una reciente entrevista con la periodista Maxine Woodside, en donde además de hablar sobre el tratamiento psiquiátrico que ha estado recibiendo, también contó un secreto bastante oscuro de su vida.

Recientemente el actor recibió una nueva golpiza en la calle, sin embargo esto no lo tiene y el actor continúa protagonizando encontronazos. En esta ocasión, acudió con la periodista Maxine Woodside y acabó haciendo una confesión que aún muchos no la pueden creer, debido a la magnitud de polémica que ha generado.

Adame confiesa haber matado a un hombre: Relató las acontecimientos de la manera más tranquila posible

Lo peor del caso, es que el actor y expresentador contó como sucedieron las cosas de la forma más tranquila posible. “El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Mi cuate me dice ‘vámonos’”, contó.

"Nos subimos al coche pasan los días y el martes me habla mi cuate pa decirme 'qué crees, se murió el de la bronca' y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso", comentó el ex actor de telenovelas, Alfredo Adame en entrevista con Maxine Woodside.