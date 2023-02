Un inmigrante fue exhibido en la red social de TikTok

Esto después de que declarara que no fue a EEUU a trabajar en la construcción

Las críticas le llegaron en la sección de comentarios del video

Un inmigrante de identidad desconocida fue exhibido en un video de TikTok, donde él declara que es un profesional y que no fue a Estados Unidos para trabajar en la construcción ya que afirma que “cualquiera puede hacerlo” y que él tiene más para ofrecer que un simple trabajo de albañil.

Los comentarios en el video no se hicieron esperar donde tachan al inmigrante de arrogante y que debería de dar gracias por tener la oportunidad de estar en Estados Unidos y empezar a ganar dinero desde cero, sea de albañil o de cualquier cosa.

Inmigrante es exhibido en TikTok por no querer trabajar en la construcción

El video de TikTok empieza con un inmigrante de identidad desconocida afirmando que es un profesional, quien dice: “Los trabajos que yo sé hacer no aparecen, soy periodista, soy locutor, soy DJ, yo soy un profesional, no vengo a hacer lo que cualquier gente sabe hacer”.

La arrogancia del hombre inmigrante se empezaba a notar, quien también afirmó: “Que hace mucho frío, no he conseguido trabajo en cuatro meses pero si es trabajo de construcción no me interesa, porque eso lo hace cualquiera y yo soy un profesional”, afirmó el inmigrante.