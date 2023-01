Dan a conocer detalles sobre la relación entre Shakira y la madre de Piqué

Aseguran que la madre de Piqué no quería que la pareja se separara

Aseguran que los hijos de la barranquillera ya no llaman ‘abuelos’ a los papás de Piqué

Hijos de Shakira: La relación entre Shakira y Piqué quedó completamente fracturada luego de darse a conocer públicamente todos los problemas que tuvieron, pues con el paso del tiempo, fans de la cantante barranquillera han ido descubriendo más y más detalles dolorosos de lo que fue la relación entre Piqué y Shakira.

Al parecer, la intérprete de ‘Waka Waka’ no la pasó nada bien durante varios años hasta que finalmente la relación terminó. Ahora, han dado a conocer que no solo ella, si no que los hijos de la cantante también están viviendo un proceso en donde tanto Sasha como Milán, pudieran no estar de acuerdo con la familia de su papá y ponerse de lado de Shakira.

El comienzo de todo: Shakira lanza su sesión con Bizarrap

Los rumores sobre el porque Shakira y Piqué terminaron su relación de 12 años, quedaron resueltos luego de que la barranquillera lanzara el tema con Bizarrap, en donde desenmascara completamente al futbolista español, y esto, continúa dando de qué hablar.

Y es que tal parece que el haber estrenado este tema, involucró que tanto Piqué como sus padres afrontaran las consecuencias del odio masivo que se ha generado en redes sociales y el acoso de los paparazzi. Ahora, pareciera que hasta la relación de los papás de Gerard con sus nietos se está rompiendo. Archivado como: Hijos de Shakira