¿Le hicieron autopsia a Lorena Rojas tras su padecimiento de cáncer?

La actriz reveló en varias entrevistas que su estado de salud era delicado

UNO TV puntualiza que Lorena Rojas en varias entrevistas reveló que su estado de salud era delicado: “Hizo micrometástasis, o sea, no se logró alojar en ningún órgano del cuerpo (el cáncer). Cuando te mencionan la palabra metástasis se te viene el mundo encima, esa fue la palabra que no esperaba escuchar. No sabes si ahora viene más fuerte, si cada que sales de una viene otra peor. No sabía ni como regresó, viene más fuerte”.

Sin embargo, con el paso del tiempo y tal como ella misma lo habría anticipado, su salud se habría deteriorado. Para 2013, la enfermedad de cáncer se le había propagado a los huesos y en noviembre de 2014 había alcanzado el hígado, siendo este último el que la llevó a la muerte. Lorena murió en Miami junto a sus seres queridos según El Comercio.