Shakira está lista para dar un nuevo golpe a Piqué

El exfutbolista recibiría un aparatoso regalo de cumpleaños el próximo 2 de Febrero

Aparentemente, Karol G por fin consiguió su objetivo

Han pasado dos semanas desde que Shakira causó sensación con su tema ‘Sesión 53 con Bizarrap’ en el que no tuvo piedad contra Piqué y Clara Chía, pero ahora, a tan sólo unos días que ella cumpla 46 años de edad y el papá de sus hijos 36, se revela que la colombiana ya tendría el ‘regalo perfecto’ para seguir torturando a su ex.

Y es que ahora, el portal de ‘Univisión‘, haciendo eco de ‘El Diario de Cataluyna’ así como en el podcast ‘Mamarazzis’, aseguró que la colombiana quien celebrará junto con su ex su cumpleaños el próximo 2 de febrero, ya tiene lista su siguiente venganza para no dejar en paz a Piqué y a su novia Clara Chía.

Shakira le daría ‘tremendo regalo’ a Piqué el 2 de Febrero

Y es que las tremendas olas que han caído sobre Piqué y Clara Chía por el tema más reciente de Shakira, han causado una conmoción a donde quiera que la pareja va pues si no son la burla de todos, los señalamientos contra la pareja no tienen piedad y además de hacer mella en su salud mental, ya tienen al ex futbolista en la crisis con su empresa.

Mientras se sabe que habría un despido masivo en ‘Kosmos’, empresa de Piqué, y que él es responsable de dejarle gran parte de la deuda de Hacienda a Shakira, ahora, la colombiana sacará nuevo tema musical en colaboración con su compatriota Karol G, quien por fin tendrá ‘su sueño’ cumplido de hacer una canción a su lado.