Sale a la luz video de la madre de Piqué maltratando a Shakira

Este es el motivo por el cuál Montserrat, madre de Piqué se habría molestado

Cientos de críticas recibe la mamá de Piqué y el futbolista

Video exsuegra de Shakira maltratándola: En las últimas horas, se ha filtrado un video que ha causado un gran enojo entre los fieles seguidores de Shakira, un video en donde no solo probaría que Piqué era quien ‘mandaba’ en la relación, si no que podremos con esto ver, que Shakira efectivamente no tenía muy buena relación con la madre del futbolista.

El video se filtró por medio de redes sociales, acaparando inmediatamente todos los titulares, y es que las imágenes son claras, y se ha señalado a la madre de Piqué como la verdadera ‘villana’ en la historia. Esto demostraría los maltratos psicológicos que la barranquillera aguantó durante 12 años de relación.

Video exsuegra de Shakira maltratándola: Imágenes comprueban el maltrato que la cantante sufría

En las imágenes podemos ver a Montserrat Bernabeu y a Gerard Piqué junto a Shakira, esto sucedió hace algunos años, supuestamente en unos premios en donde reconocieron al ex de la cantante. El video es claro, pues se puede ver como la madre de Piqué la toma del rostro y con el dedo le hace una seña para que se mantenga callada.

Esto, mientras que la barranquillera se coloca un suéter encima. Según diversas especulaciones, esto habría sucedido el mismo día que Shakira estaba utilizando un vestido sin sostén, lo que pudo haber causado la molestia ahora no solamente de Gerard, si no que también de su exsuegra. Cabe resaltar que en el video, el exnovio de Shakira no la defiende, y solo se queda viendo lo que pasa, lo cuál causó la molestia de muchos por no haberla defendido. Archivado como: Video exsuegra de Shakira maltratándola