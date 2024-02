Hijo de Erika Buenfil aparece con peluca rosa en redes sociales

A pesar de la atención no deseada, Nicolás Buenfil enfrenta estas situaciones con madurez.

Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. El pasado mes de octubre, los reporteros de los medios de comunicación confrontaron al joven con una polémica del pasado.

En la publicación, Nicolás dejó claro que no le importa la opinión de los demás, al escribir que le «da igual lo que piensen» de él.

A pesar de las adversidades, Nicolás se mantiene firme en su postura de no dejarse afectar por la opinión ajena y continúa defendiendo su derecho a expresarse sin restricciones.

Sin embargo, las críticas persistieron y no logró alejarse de la controversia.

Erika Buenfil lo acompaña en sus locuras

«De repente me entra lo esquizo con mi madre, ja, ja, ja, ja. Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir», indicó en un primer momento.

«Sinceramente me da muy igual lo q piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso», dijo.

«Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta», finaliza.

Su capacidad para desafiar las expectativas y mostrarse auténtico en medio de la atención pública es admirable.