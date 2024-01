Hijo de Erika Buenfil levanta sospechas de su sexualidad

El hijo de Erika Buenfil zanjó la polémica del video en el que baila al ritmo de «Murder on the Dancefloor» de Sophie Ellis-Bextor en TikTok.

Siempre le cuestionan su sexualidad

Nicolás puntualizó que estaba seguro que era heterosexual: «Mi preferencia sexual… hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido… me gustan las mujeres».

Buenfil manifestó que para él no es raro hablar sobre su orientación, pues no ha sido la primera vez que los usuarios de redes ponen en tela de juicio su sexualidad.

«Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abierto», agregó.

«Siempre me andan diciendo: ‘¿te gustan los hombres?, ¿le das la reversa?’, y yo: ‘no, neta no, sí me gustan las mujeres'», aseguró.