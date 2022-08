Autoridades hallaron muerta a una familia de cinco integrantes en Florida.

Dos de las cinco víctimas eran niños, indicó la policía.

El caso está siendo investigado como un posible homicidio-suicidio. Trágica escena. Las autoridades policiales hallaron muerta a una familia de cinco personas, incluidos dos niños, en un aparente caso de homicidio-suicidio que se registró en una vivienda ubicada al sureste de Orlando, en Florida, en la tarde del martes 2 de agosto, según reportaron diversos medios. Los oficiales fueron llamados para acudir a una casa en Lake District Lane para efectuar un chequeo de bienestar alrededor de la 1.00 de la tarde. Al ingresar, encontraron los cuerpos de tres adultos y dos niños, quienes al parecer son miembros de una misma familia, informó el diario New York Post en la madrugada del miércoles 3 de agosto. Trágica escena: hallaron a toda una familia muerta en una casa Las identidades de las víctimas no fueron reveladas de inmediato hasta que la policía les notifique a sus familiares sobre la tragedia, acotaron los informes del New York Post y el periódico The Sun, que también reseñó el suceso que ha conmocionado a la comunidad en Orlando. Justin Rossilini, un vecino quien vive al otro lado de la calle de la casa de dos pisos donde los oficiales hallaron a la familia muerta, le dijo al medio local Orlando Sentinel que ahí residían una pareja, un hijo adulto y dos niñas de alrededor de 6 y 7 años, de acuerdo con el reporte citado por el Post.

¿Cómo murieron? “He tenido los últimos dos días libres. Hemos estado en casa. No escuché nada”, comentó Justin Rossilini al periódico local y, a su vez, mencionó que la familia se acababa de mudar hace un par de meses. Se pudo observar una gran presencia policial en la tarde del martes en ese vecindario localizado en la región de Lake Nona. La policía no dio a conocer de inmediato las causas de las muertes o lo que condujo al homicidio-suicidio, pero está indagando el caso bajo esa hipótesis, acotaron el New York Post y The Sun. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles debido a que la investigación se mantiene activa y en curso.

¿Quiénes son los miembros de la familia que hallaron muerta? Los nombres, edades exactas y vínculos de las víctimas todavía no se han dado a conocer, a la espera de la notificación familiar, y tampoco quedó claro qué ocurrió para que alguien llamara a la policía y pidiese que se efectuara un control de bienestar en esa casa, indicó el reporte de The Sun. Si usted o alguien que conoce está siendo afectado por alguno de los problemas planteados en este trágico suceso, puede comunicarse con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-TALK (8255) o enviar un mensaje de texto a Crisis Text Line al 741741, recomendó The Sun.

Doloroso pasado El trágico acontecimiento en Orlando hace recordar un caso similar que se registró a finales del año pasado en Minnesota, cuando los oficiales encontraron a siete miembros de una familia hispana muertos, incluyendo tres niños, dentro de una casa. La policía de Moorhead respondió a una llamada efectuada al 911 justo antes de las 8.00 de la noche del sábado 18 de diciembre después de que unos miembros de la familia descubrieran los cadáveres en la casa de la calle 13, según confirmó la policía a KVRR en aquel entonces. Todas las víctimas fueron llevadas a la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no había ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post. El diario The Sun reportó que toda la familia (cuatro adultos y tres niños) murieron en un presunto accidente de intoxicación por gas (inhalación de monóxido de carbono) mientras estaban durmiendo.