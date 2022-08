La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, Pelosi dijo que EEUU no abandonará Taiwán en medio de tensiones con China

Pelosi dejó Taiwán después de una visita que provocó la furia de China

Pelosi fue la primera oradora estadounidense en visitar la isla en más de 25 años

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, salió de Taiwán después de una visita que aumentó las tensiones con China y dijo el miércoles que ella y otros miembros del Congreso de su delegación demostraron que no abandonarán su compromiso con la isla autónoma. reseñó la agencia The Associated Press.

Pelosi, la primera oradora estadounidense en visitar la isla en más de 25 años, provocó la ira de Beijing con la visita y provocó más de una semana de debate sobre si era una buena idea después de que se filtrara la noticia. El miércoles en Taipei se mantuvo tranquila pero desafiante.

Pelosi asegura que EEUU no abandonará Taiwán

“Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia”, dijo en un breve discurso durante una reunión con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. “La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia, aquí en Taiwán y en todo el mundo, sigue siendo férrea”.

China, que reclama a Taiwán como su territorio y se opone a cualquier compromiso de funcionarios taiwaneses con gobiernos extranjeros, anunció múltiples ejercicios militares alrededor de la isla, partes de los cuales entrarán en aguas taiwanesas, y emitió una serie de declaraciones duras después de que la delegación aterrizara el martes por la noche en la capital de Taiwán, Taipéi.