Jones y Barkley guían a Giants al triunfo contra Texans

El equipo de New York vence 24 a 16 al conjunto de Houston

Con esta victoria, ponen su récord en 7 ganados y 2 perdidos

Rumbo al Super Bowl. Daniel Jones lanzó dos pases de anotación, Saquon Barkley corrió para 152 yardas y una anotación y los sorprendentes New York Giants regresaron de su semana de descanso y derrotaron 24-16 a los Texans de Houston la tarde de este domingo, de acuerdo con información de The Associated Press.

Jones, quien completó 13 de 17 pases para sumar 197 yardas, conectó con el ala cerrada Lawrence Cager en pase de anotación de nueve yardas y también con Darius Slayton en uno de 54 yardas. Los Giants (7-2) iniciaran cada mitad con una serie ofensiva anotadora para una ventaja de 14-3. Barkley, quien tuvo la mayor cantidad de acarreos en un partido en su carrera con 35, anotó desde la yarda dos en el tercer periodo después de que los Texans (1-7-1) se acercaran 14-10.

Gran actuación de la defensiva de New York Giants

La defensiva de los Giants conservó la victoria al forzar dos entregas de balón en la zona roja en el cuarto periodo. El linebacker Jaylon Smith recuperó un balón suelto de Dameon Pierce en la yarda 11 y Dane Belton interceptó un pase de Davis Mills en la zona de anotación, una jugada después de que un castigo borrara una anotación de Brandin Cooks.

Mills (22 de 37 para 319 yardas) lanzó pase de anotación de 12 yardas a Nico Collins y Ka’imi Fairbairn atinó goles de campo de 38, 34 y 46 yardas por Houston, que perdió por cuarta vez al hilo. La próxima semana, el equipo de New York se enfrentará a los Leones de Detroit en un juego que promete ser de alardio (Archivado como: Gran triunfo de New York Giants sobre Houston Texans).