Piqué fue captado con su novia Clara Chía en su último partido (VIDEO)

Gerard Piqué se despidió de la cancha

El futbolista fue captado con su novia ¿consolándose?

Clara Chía estuvo presente en el último juego y apoyó a Gerard Piqué

Piqué novia último partido: Gerard Piqué se despidió el día de ayer del fútbol, pues fue delante de más de 90,000 personas que el futbolista español jugó en la cancha por ultima vez, derramando lágrimas al final de éste y agradecido por el apoyo que ha recibido a lo largo de todos estos años.

Fue apenas hace 3 días, que el ex de la cantante Shakira, reveló un video en donde daría la noticia de su retiro definitivo del futbol. Mucha gente le echa la culpa a su ex, sin embargo, Piqué no especificó los motivos de su retiro.

Las palabras de despedida de la superestrella del futbol

En el último partido del veterano zaguero catalán como local, Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong dieron el sábado la victoria al Barcelona por 2-0 ante el Almería, para reclamar provisionalmente la cima de la liga española. “Quiero agradecer a todos. Agradecer a mis compañeros, al staff técnico y a todos en el club. Gracias por todo”, dijo Piqué antes de romper en llanto y retomar su discurso. “A veces amar es también saber cuándo irse”.

Lo que tienes que saber

De acuerdo con informes de Associated Press, el francés Dembélé abrió el marcador con su cuarta diana del curso tras una gran jugada individual, que definió con un disparo rasante dentro del área a los 48 minutos. El holandés De Jong amplió con un potente remate desde el corazón del área a los 62, después de encontrarse con un rechace del portero Fernando Martínez, quien evitó una goleada escandalosa.